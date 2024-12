"Affrontiamo una grande squadra, che due anni fa ha vinto lo scudetto. Siamo concentrati sulla partita di domani e Alexis Sanchez sarà finalmente con noi. Questa è una bellissima notizia. Valuterò se inserirlo o meno a gara in corso. Non vediamo l'ora di giocare, ci siamo preparati e abbiamo la possibilità di fornire una buona prestazione, contro una squadra di livello". Lo ha detto Kosta Runjaic , in conferenza stampa, alla vigilia dell'anticipo casalingo della sua Udinese con i partenopei".

Per il "nino maravilla" sarà la prima convocazione in stagione: tornerà in campo tra le fila dell'Udinese dopo 13 anni. "Venti punti, considerando l'ultima stagione, è un bottino soddisfacente fino ad ora - ha osservato l'allenatore dei bianconeri -, ma saremo ancora più soddisfatti quando avremo ancora più punti, noi non ci vogliamo rilassare, vogliamo portare sul campo la giusta tensione. Non abbiamo ancora fatto nulla in questa stagione, dobbiamo guardare alla partita di domani con il Napoli. Potevamo avere più punti qui e là, ma in generale possiamo essere soddisfatti, dovremo mantenere la giusta concentrazione, lavorando giorno dopo giorno, affrontando le partite con un determinato grado di felicità e tensione. Se Sanchez può fare qualche minuto? Chi viene in panchina può giocare".