E' partito il countdown per il rientro in campo di Alexis Sanchez , che ancora deve esordire nella sua seconda avventura all'Udinese. Ecco le ultime dal Messaggero Veneto: "Da una parte c'è lui, che dopo essersi promesso su Instagram non vede l’ora di indossare per la prima volta la maglia numero 7, assaporando già il boato del pubblico all’annuncio del suo nome. Dall’altra, invece, c’è lo staff di Kosta Runjaic con i guanti alle mani, indossati non tanto per il freddo, ma per poter maneggiare meglio la classica patata bollente, considerato che agli occhi dei tecnici il trentacinquenne attaccante cileno non è ancora pronto e sta decisamente forzando la mano, convinto com’è di accelerare un rientro programmato a gennaio.

Calendario alla mano mancano due-tre settimane al lancio previsto, ma il problema, se così lo si vuole chiamare, è che Sanchez si sente già pronto adesso per giocare almeno uno spezzone di partita col Napoli, come ha fatto sapere ai compagni con i quali ha ripreso ad allenarsi in gruppo da una settimana, aumentando sempre più progressivamente i carichi di lavoro. Da quanto filtra Runjaic non vuole assolutamente correre rischi di alcun genere affettando i tempi, al punto che Sanchez non è entrato in alcuna delle esercitazioni tattiche incentrate sul Napoli, ma il cileno continua a spingere. La soluzione? Runjaic potrebbe accontentarlo convocandolo col Napoli, portandoselo dritto in panchina, trovando così un compromesso con Sanchez che da parte sua spera anche di trovare l’esordio sabato, per poi puntare dritto a giocare giovedì prossimo in Coppa Italia con l’Inter".