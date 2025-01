Le parole del tecnico dell'Udinese: "Ha giocato anche un paio di minuti in più rispetto a quanto avrebbe dovuto, ci ha dato sensazioni positive"

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro l'Atalanta, Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha commentato così la prestazione di Alexis Sanchez: "Perché dovrei essere sorpreso? Non fossi stato convinto non lo avrei lasciato giocare, indipendentemente dalle assenze sta lavorando molto e oggi ha dimostrato la sua classe, anche se lontano dalla sua forma fisica migliore.