"Non è stata la solita Atalanta? Abbiamo trovato una squadra che andava più forte di noi, con un'intensità superiore alla nostra, con qualità tecnica. Abbiamo sofferto nel primo tempo, siamo stati fortunati, un paio di occasioni clamorose loro. Nel secondo tempo abbiamo fatto decisamente meglio, per noi è un buon punto. Nel secondo tempo è stato meglio del primo tempo, abbiamo subito per 45', nel secondo tempo no. Non siamo riusciti ad essere pericolosi, però globalmente in pochi riuscivano a tenere il ritmo dell'Udinese, è una cosa abbastanza evidente"

"Se mi aspettavo di più da Lookman e De Ketelaere? Nessuno ha fatto mancare l'impegno, in certe situazioni hanno cercato di adattarsi anche in fase difensiva. Sotto quell'aspetto non ci sono appunti da fare, l'Udinese ha fisicità e abbiamo subito per larghi tratti del match. Oggi con troppi giocatori non abbiamo retto il loro ritmo, è da valutare. Non ci siamo espressi sul piano tecnico, l'Udinese è stata una squadra superiore a noi per 45', nel primo tempo non riuscivamo a recuperare palla. Non è il singolo giocatore, l'impegno è stato encomiabile, abbiamo retto, siamo stati fortunati in un paio di circostanze"