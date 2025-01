"Calhanoglu? Le assenze le abbiamo ma le aveva anche il Milan. Non si pensa a quelli che mancano. Ci mancavano giocatori importanti in tutti i reparti. Calhanoglu, Thuram, Acerbi, Pavard. Sicuramente avrebbero aiutato ma dobbiamo essere bravi ad andare avanti. Dobbiamo recuperarli, abbiamo 2 giocatori fuori da due mesi e un mese e mezzo. E' troppo, dobbiamo recuperarli e stiamo facendo di tutto per farlo con lo staff medico.

Giocando ogni tre giorni la stanchezza si accumula. La sconfitta fa male a noi, alla nostra società, ai nostri tifosi. Ma questa squadra ha già dimostrato che saprà reagire nel migliore dei modi. Compattandoci e non facendo gli errori che non ci hanno permesso di vincere questo trofeo. Conceicao? Non ho avuto il piacere di incontrarlo.

Non hanno mai mollato. Ci sono dei nostri demeriti. Una squadra come la nostra non fa rientrare l'altra sul 2-0. Ritengo che i gol di Taremi e Lautaro siano segnale di ripartenza? Non è che lo ritengo, ci deve essere per forza una ripartenza. C'è tantissima delusione, avevamo dato tutto. L'avevamo preparata bene. C'è stato un episodio che ha cambiato la gara. Ma una squadra come la nostra non deve abbattersi. Abbiamo creato occasioni clamorose. Non siamo riusciti a chiudere la gara, lì dovevamo essere più bravi e togliere quelle due ripartenze prese sul secondo e terzo gol", ha concluso mister Inzaghi in conferenza.