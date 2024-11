GOL SUBITI - "Dobbiamo fare meglio a livello collettivo. Dobbiamo compattarci e lasciare meno spazi possibili. Non dobbiamo farli ragionare e questo possiamo farlo solo di squadra".

VLAHOVIC - "Tocca pochi palloni? Dobbiamo fare sicuramente sia in fase offensiva che difensiva. La questione non è quanti palloni tocchi, ma quanto incidi nel gioco. Non la quantità ma la qualità, non solo lui ma tutti i giocatori. Se può rifiatare? Può anche essere. Lo valuteremo anche oggi, che abbiamo l'ultimo allenamento. Ma in questa fase i giocatori non sono stanchi, stanno bene. Dobbiamo fare meglio. Troveremo la soluzione migliore per il momento se succederà che Vlahovic non giocherà dall'inizio".

FORMAZIONE - "Oggi non la regalo".

CLASSIFICA - "Dobbiamo fare molto meglio per tornare a stare in alto in classifica. Dobbiamo andare a Udine convinti e concreti per fare una grande posizione. Siamo ancora all'inizio, è chiaro che dobbiamo fare molto meglio visto il risultato dell'ultima partita. Se una squadra meritava di più era la nostra, non lo dico solo io ma lo dicono i dati. Ma non è stato sufficiente per vincere. Detto questo, dobbiamo fare meglio. Sia per la partita sia per la classifica".

DATI FISICI - "Non abbiamo fatto peggio del Parma. Hai visto i dati fisici della partita? Abbiamo fatto meglio del Parma sì o no? L'Udinese è una squadra fisicamente ben strutturata, a differenza degli altri anni gioca meglio a calcio e ha più palleggio. Fanno meglio la riaggressione, dobbiamo stare attenti. In casa hanno vinto 5 partite su 6, hanno perso solo contro l'Inter".

LUIZ E NICO GONZALEZ - "Domani non ci sono né Douglas né Nico, vedremo per le prossime".

KOOPMEINERS - "Sta migliorando. È chiaro che non è al suo livello massimo, è stato fermo un po' di tempo. È un ragazzo che ha recuperato bene, si allena sempre bene, è molto positivo e cerca di aiutare la squadra. Vedremo per domani quanto potrà giocare e come contribuirà, è un giocatore importante per noi".

PIGRI - "Pigri come ha detto Cambiaso? Dobbiamo fare molto meglio su ogni aspetto del gioco, abbiamo sbagliato tantissimo. Questi sbagli ci portano ad avere più dubbi e a dare fiducia all'avversario. Abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, non siamo riusciti a fare la riaggressione nel modo giusto, sono ripartiti tante volte. Non dobbiamo dare vantaggi all'avversario come abbiamo dato al Parma".

SCUDETTO - "Ci credo ancora? Ovvio. Sia la domanda che la risposta. Non è mai esistita una squadra che ha vinto oggi il campionato. Noi dobbiamo fare meglio domani ed essere concentrati sull'Udinese. E io per primo, perché devo essere sempre in prima linea".

JUVE DI MOTTA - "Come voglio che la Juve di Motta sia ricordata? Neanche penso a queste cose. Non è la Juve di Motta. Al massimo allenata da Motta, mi piace di più. È evidente che dobbiamo migliorare. Tutte le opinioni le rispetto. Alcune le prendo come un aiuto. Altre le lascio passare perché non servono".