Paolo Zanetti, tecnico del Verona, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter ha parlato anche di Reda Belahyane , centrocampista classe 2004 finito nel mirino anche dei nerazzurri: "Belahyane è stato in Nazionale ma non ha giocato, quindi è fresco e sarà sicuramente della partita.

Non ho mai nascosto il mio amore verso questo ragazzino che secondo me è straordinario e che ha ancora tanto margine di miglioramento. Domani avrà la possibilità di confrontarsi contro giocatori che un giorno probabilmente saranno suoi compagni, non dico l'Inter ma parlo come livello: penso che lui nel tempo arriverà ai quei livelli perchè quello è il calcio che gli spetta, e spero che già domani possa dimostrarlo".