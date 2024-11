"Marotta e Ausilio lo stanno monitorando e ne seguono l'evoluzione in ottica estiva; lo faranno anche sabato pomeriggio, quando Verona e Inter si sfideranno per la tredicesima giornata di Serie A sul prato del "Bentegodi". Sul ragazzo c'è sì la concorrenza delle altre big italiane, ma tutto, probabilmente, si giocherà su chi riuscirà a convincerlo della bontà del progetto offerto. Se Asllani non dovesse fare lo step in avanti che tutti si augurano dalle parti di Milano, ecco che allora il marocchino potrebbe essere attratto dall'idea di diventare il vice di Çalhanoglu".

"Sfida" con Asllani

"Chi giocherà al "Bentegodi" al posto del turco? Non è da escludere totalmente l'opzione Zielinski, schierato, con risultati discreti, nel ruolo di mediano sia nel 4-4 contro la Juventus che nell'1-0 casalingo al Venezia. Il favorito, però, è Kristjan Asllani, reduce dai 180 minuti giocati nelle due partite con la sua nazionale. Con l'Inter, invece, l'albanese non scende in campo in Serie A dal subentro durante il derby contro il Milan del 22 settembre; da lì in poi solo una ventina di minuti a partita tra Stella Rossa e Young Boys in Champions League. Ne è passato di tempo, c'è stato in mezzo anche un fastidio muscolare e qualche riposo a scopo precauzionale. Ora, però, è chiamato anche lui a dare risposte convincenti. Anche perché, dall'altra parte del campo, ci sarà un certo Reda Belahyane pronto a sorprendere ancora".