Vieira: “Balotelli? E’ disponibile, due giorni fa non si è allenato perché…”

Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dal match contro il Napoli, Patrick Vieira , tecnico del Genoa, ha aggiornato sulle condizioni di Mario Balotelli : "Ha avuto un po’ di febbre, non si è allenato due giorni fa ma ha fatto gli ultimi due giorni e sarà disponibile. Giocare a due punte? Si possono fare tante cose.

Si può giocare anche con tanti attaccanti ma non è detto che si facciano i gol. Dobbiamo fare, come squadra, un passo avanti per creare più opportunità di fare gol. Non credo però se giochi con due o tre attaccanti cambierà qualcosa. L’equilibrio è importante. Noi l’abbiamo trovato ma dobbiamo fare di più per creare di più".