Mi ha fatto tenerezza

«Per quanto riguarda Mario - ha aggiunto il dirigente della Nazionale italiana - mi ha fatto tenerezza il fatto che abbia voglia, il desiderio di voler dare ancora l'ultima fiammata. Per il fatto che abbia 34 anni e penso sia andato al Genoa solo per orgoglio e desiderio di dimostrare che ancora c'è e può determinare, insomma il sostegno per uno come lui o per chi fa queste scelte è ancora totale».