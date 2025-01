A due giorni dalla sfida di campionato contro il Parma, Patrick Vieira , tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa e ha risposto così alla domanda in merito al minutaggio di Mario Balotelli : "Ritorniamo sempre sulle individualità. La cosa che mi piace è questo gioco di squadra. E’ importantissimo capire i valori importanti per la società.

Quella voglia di avere una mentalità di squadra, giocare per i compagni sono dettagli importantissimi. Per questo mi piace parlare più di squadra che di individualità. Preferisco parlare più di 'noi' che di 'io'. Per restare in A dobbiamo avere questa mentalità di squadra".