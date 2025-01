“L’attaccante ci ha tenuto a ribadire che non ha alcun tipo di problema fisico e che sta benissimo. Vieira dal canto suo ha precisato che la scelta di non schierarlo è stata esclusivamente tecnica. Dopo il summit della settimana scorsa è stato deciso di andare avanti insieme, Balotelli ha accettato l’idea di partire dalla panchina per andarsi a guadagnare spazio e magari da titolare.