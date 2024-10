Young Boys, Magnin: “Delusi, ma il calcio è così. Top Inter hanno fatto la differenza”

Non solo Simone Inzaghi in sala stampa al termine di Young Boys-Inter di stasera. Arriva il turno anche di Joël Magnin, allenatore degli svizzeri, che ha analizzato quanto accaduto. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it in Svizzera: "E' sempre difficile essere positivi. Siamo molto delusi, la squadra per la prestazione avrebbe meritato di più sicuramente. Negli ultimi 20 metri è mancata la precisione: abbiamo fatto 19 tiri, solo 2 in porta. E' poco questo per vincere la partita. Devo comunque rimanere positivo, pensando alla prossima gara ho tante cose che mi porto dietro".