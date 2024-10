«Indubbio che dice che questa settimana è uguale alle altre per Inter e Juve è un bugiardo. C'è sicuramente qualcosa nei pensieri della squadra di Motta che è scesa in campo ieri e dell'Inter di stasera che va alla gara di domenica. L'allenatore bianconero è arrivato ai microfoni e ha detto in maniera lucida che erano stati superati, non ha voluto parlare di assenze e credo che alla fine abbia le cose chiare in testa, ma gli incedenti di percorso ci sono».Esteban Cambiasso ha parlato così della sconfitta dei bianconeri in Champions con lo Stoccarda in vista della partita contro l'Inter di domenica sera.