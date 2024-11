Inter-Napoli, San Siro verso il sold out: ultimi biglietti e tutte le info utili

1 di 2

CANCELLI APERTI DALLE 18:45

L'attesa è quasi finita. L'Inter si prepara ad affrontare il Napoli nella 12ª giornata della Serie A 2024/25. I nerazzurri scenderanno in campo a San Siro domenica 10 novembre alle 20:45: la gara contro i partenopei chiuderà un ciclo di partite molto impegnative e sarà l'ultima prima della terza sosta del campionato. Dopo il sold-out in Champions League contro l'Arsenal si prevede un altro tutto esaurito al Meazza, data la grandissima risposta dei tifosi interisti.

Gli ultimi biglietti sono in vendita online. Inoltre le biglietterie nei pressi dello stadio saranno aperte dalle 17:45 del giorno gara.

INFO E LIMITAZIONI

Su disposizione della Pubblica Autorità, per questa partita è sancito il divieto assolutodi acquisto dei biglietti di settore ospiti (terzo blu) per i residenti in Campania.

Solo i possessori di tessera del tifoso del Napoli (sottoscritta in data antecedente al 28/10/2024) ma residenti fuori dalla regione Campania potranno acquistare un biglietto di settore ospiti.

I residenti in Campania tifosi dell’Inter in possesso di TDT “Siamo Noi” potranno invece comprare tutti i settori disponibili, tranne il settore ospiti.

CAMBIO NOMINATIVO

Come disposto dall'Autorità Pubblica, il cambio nominativo dei biglietti è consentito unicamente per i settori locali con gli stessi criteri della vendita, mentre non è previsto per il settore ospiti.

Per quanto riguarda gli abbonamenti, si ricorda che la cessione è prevista esclusivamente per gli abbonamenti Plus.

Sarà importante per tutti i tifosi recarsi al Meazza a ridosso dell'apertura dei cancelli, fissata per le 18:45. Le biglietterie saranno aperte dalle 17:45.

A seguito dei cambiamenti intervenuti per motivi di ordine pubblico nella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi di attesa per tutti i tifosi durante le procedure di accesso.

Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore.