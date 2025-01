Quarti di Coppa Italia, Lazio-Inter: tutte le info e le fasi di vendita dei biglietti

L'Inter è attesa dai quarti di finale della competizione, in programma in gara unica a San Siro il 25 o 26 febbraio (data e orario TBD): l'avversario dei nerazzurri sarà la Lazio

MILANO – Una stagione ricca di appuntamenti ed emozioni, che vedono l'Inter protagonista insieme ai suoi tifosi in ogni competizione: nel mese di febbraio i nerazzurri ritroveranno anche la Coppa Italia, inaugurata dagli uomini di Simone Inzaghi con una vittoria per 2-0 contro l'Udinese nel mese di dicembre.

L'Inter è attesa dai quarti di finale della competizione, in programma in gara unica a San Siro il 25 o 26 febbraio (data e orario TBD): l'avversario dei nerazzurri sarà la Lazio di Marco Baroni, vittoriosa sul Napoli per 3-1 nella sfida degli ottavi.