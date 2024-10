Inter-Juventus ha regalato spettacolo ed emozioni forti. Otto gol nel derby d'Italia sono un bottino finale ricco, che ha senz'altro superato ogni aspettativa. Prodezze in attacco, ma anche difese poco efficaci. Tra le note liete in casa Inter c'è lo stato di grande forma che sta vivendo Marcus Thuram e la freddezza sul dischetto di Piotr Zielinski . Sotto i riflettori, in negativo, c'è sicuramente la fase difensiva dei nerazzurri. Paolo Ziliani ha commentato la prestazione dell'Inter di Simone Inzaghi contro i bianconeri, sintetizzando luci e ombre a San Siro.

Se su San Siro non si fosse abbattuta la folgore di Conceiçao, il migliore in campo - e per distacco - ieri sarebbe stato lui. Senza offesa per Lautaro, il capitano dell’Inter che ritroveremo stasera sul podio, o molto vicino al podio, del Pallone d’Oro, è dall’inizio della nuova stagione che il Lautaro dell’Inter è diventato lui, Thuram. Che ieri è passato come un carro armato sulla difesa della Juventus procurando rigori, servendo assist, giganteggiando al cospetto ora di Danilo, ora di Kalulu, in una parola facendo sfracelli. Non è mai stato così forte, Marcus Thuram, come lo è oggi. Più forte di Lautaro: e ho detto tutto.