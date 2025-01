BOLOGNA - Diversi dubbi da sciogliere per Italiano in casa Bologna. Manca Pobega per squalifica: a centrocampo o Ferguson o Fabbian accanto a Freuler. Odgaard verso la titolarità sulla trequarti, sulle fasce sono in tre per due posti: Orsolini e Dominguez leggermente favoriti su Ndoye. In attacco è atteso Castro dal 1', panchina in vista inizialmente per Dallinga. In difesa pronti Miranda, Lucumì, Beukema e uno tra Holm e Posch, col primo in vantaggio. Atteso Skorupski in porta, a meno che Italiano non opti per Ravaglia visti i due impegni ravvicinati.