Tutte le cifre della nuova Champions League. In attesa delle ultime partite della prima fase, La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle cifre che incasseranno le italiane: l’Inter è la più ricca per il momento.

“Champions League, Business League. Tanto per essere espliciti: l’Inter ha già incassato da questa Champions più milioni che in tutta quella precedente. Nel ’23-24 sono stati circa 65, complice l’eliminazione agli ottavi con l’Atletico: non ci sono ancora cifre ufficiali, però siamo lì.