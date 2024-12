BOLOGNA - È recuperato Ndoye in casa Bologna. C'è tempo fino a lunedì e per questo è favorito su Dominguez in fascia, con Ferguson o Odgaard sulla trequarti e Orsolini a destra. Ballottaggio apertissimo per il posto alle spalle della prima punta Castro, con lo scozzese che è leggermente favorito. A centrocampo conferma in vista per la coppia Freuler-Pobega. In difesa pronti Miranda, Lucumì, Beukema e uno tra Holm e Posch, col primo in vantaggio. In porta Skorupski è in vantaggio su Ravaglia questa volta.