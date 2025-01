Fantacalcio, probabili formazioni Fiorentina-Napoli: da Gudmundsson a Lukaku

FIORENTINA - Non un grande momento per Albert Gudmundsson in casa Fiorentina: è leggermente favorito su Beltran, ma la titolarità dell'ex Genoa non è sicura. L'argentino è la prima alternativa anche a Colpani e Sottil, che comunque restano in pole sulle fasce a supporto di Kean. Cataldi è tornato in gruppo in settimana, la febbre è superata: più lui di Mandragora in coppia con Adli. In difesa stesso discorso di Gosens: febbre alle spalle, è in netto vantaggio su Parisi a sinistra; a completare il reparto Ranieri, Comuzzo e Dodo.