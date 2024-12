Si gioca anche Lazio-Atalanta oggi per la 18a giornata di Serie A: ecco le probabili formazione del match, anche in chiave fantacalcio

LAZIO - Non al 100% Dia in casa Lazio durante la settimana: Baroni nelle ultime ore ha provato Dele-Bashiru accanto a Rovella e Guendouzi in mediana, con l'ex Salernitana che salvo sorprese inizierà dalla panchina. Ricordiamo che mancano per infortunio Pedro e Noslin, si è fermato anche Lazzari nelle scorse ore (fastidio muscolare). Pronto Marusic come terzino, con Gila, Romagnoli e Tavares a completare la difesa. In attacco l'altra novità di formazione provata da Baroni: Tchaouna più di Isaksen a destra. A completare il tridente pronti Castellanos e Zaccagni.