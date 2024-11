Fantacalcio, le probabili formazioni di Milan-Empoli: da Morata a Esposito

MILAN - La miglior formazione possibile per il Milan. Ad esempio a centrocampo accanto a Reijnders ci sarà Fofana nonostante la diffida. Lo ha confermato il tecnico Paulo Fonseca in conferenza: "In questo momento non posso avere questo rischio di non usare Fofana. La prossima partita è la più importante. Mi aspetto che Fofana faccia una partita intelligente per non prendere il giallo. Quello che mi preoccupa non è Fofana in questo momento. Se sbaglia, sbaglia. Mi aspetto che gli altri non sbaglino in questo momento". In attacco invece pronta una maglia da titolare per Leao insieme a Morata, Pulisic e Musah, secondo Sky Sport è stato provato lui oggi in formazione. È in vantaggio su Loftus-Cheek e Chukwueze. Di Leao ha parlato così Fonseca: "Meglio in campo che in panchina? Adesso sì. Gli allenatori hanno diverse strategie. Io ne ho usate due. Una non ha avuto risultati, l'altra mi sembra di sì. Sono molto soddisfatto della reazione di Rafa all'essere in panchina. Ma voglio continuità. La squadra ha bisogno di questo Rafa. Quella che non ha funzionato? Non posso dirla (ride, ndr)". Infine in difesa Emerson Royal e Theo Hernandez sulla fasce, in mezzo Gabbia con Thiaw al momento leggermente favorito su Pavlovic.