Fantacalcio, le probabili formazioni di Milan-Roma: da Morata a Dybala

MILAN - Morata in casa Milan recupera ed è pronto a partire titolare, mentre sarà al massimo panchina per Pulisic, anche oggi a parte e mai in gruppo in settimana. Grande prudenza al fantacalcio con lo statunitense: da schierare se lo avete in rosa, ma solo se avete una riserva sicurissima. Provato ancora Jimenez a sinistra vista l'assenza di Leao, con Chukwueze a destra e sulla trequarti o Abraham o Liberali. Ballottaggio apertissimo, con l'ex Roma in vantaggio. A centrocampo la coppia Fofana-Reijnders, mentre in difesa il dubbio è uno: Terracciano o Theo, con l'ex Verona favorito. Rischia ancora la panchina Hernandez, che comunque si può schierare al fantacalcio, basta avere una copertura sicura. A completare la difesa pronti Gabbia, Thiaw ed Emerson Royal.