Fantacalcio, le probabili formazioni di Monza-Juve: dubbi Sensi e Nico

MONZA - Piena emergenza in attacco nel Monza. Maldini è squalificato, mentre Djuric non recupera per la Juventus: l'attaccante, come confermato anche da Nesta, salterà i bianconeri e, secondo Sky, resta in dubbio per la prossima contro il Parma. Certi quindi del posto Mota e Caprari: la terza maglia se la giocano Ciurria ("sta bene", ha detto Nesta), Maric e Sensi, con il primo che al momento è favorito. A centrocampo confermati Bondo e Bianco: a sinitra ecco Kyriakopoulos, mentre a destra testa a testa tra Pereira e Birindelli con il primo leggermente avanti. Davanti a Turati pronti Izzo, Marì e Carboni, Caldirola non è al meglio.