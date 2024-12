LAZIO - In casa Lazio ieri è stato chiaro Baroni: "Dia e Tavares stanno meglio, potrebbero essere disponibili ma dovrò valutare perché sarà una partita durissima. Sicuramente li recuperiamo, poi dovremo vedere se la testa sarà accesa per il tipo di partita che dovremo fare. Hanno lavorato in maniera differenziata, conto di rimetterli dentro ma devo vedere se dall'inizio o a gara in corso". Vanno messi al fantacalcio, basta avere delle coperture per non correre rischi. Dia si gioca una maglia con Pedro alle spalle di Castellanos; a sinistra pronto Zaccagni, a destra Isaksen. Tavares si contende il posto a sinistra con Pellegrini, ballottaggio apertissimo anche in questo caso. A destra Lazzari, al centro la coppia Gila-Romagnoli. A centrocampo - senza lo squalificato Rovella - pronti Guendouzi e Dele-Bashiru.