ROMA - Prove di 4-2-3-1 in settimana per Ranieri in casa Roma. Hummels ha recuperato ed è pronto accanto a Ndicka, con Angelino a sinistra e Mancini nel ruolo di terzino destro. A centrocampo la coppia Paredes-Koné, è a rischio Cristante (distorsione alla caviglia). Dovbyk è l'altro grande dubbio nei giallorossi: è alle prese con l'influenza, nelle prossime ore si capirà se sarà o meno a disposizione. Non ci sono certezze in nessuna direzione al momento, ma vista la partita casalinga va messo al fantacalcio: basta avere una copertura sicurissima. Se non l'avete, cambiate modulo per non rischiare di giocare in 10. Ranieri ha provato Dybala falso nove, con El Shaarawy a sinistra e Saelemaekers in pole su Celik a destra. Troverebbe così spazio Pellegrini da trequartista alle spalle della Joya, a completare l'undici titolare.