JUVE - Thiago Motta in casa Juve saprà in queste ore se potrà contare su Nico Gonzalez o meno, ieri non si è allenato col gruppo per una gestione dei carichi. Va messo con una riserva sicura al fantacalcio, altrimenti rischiate di giocare in 10. Provato McKennie alle spalle di Vlahovic, con Conceicao e Yildiz sulle due fasce. L'americano, Koopmeiners e Thuram si contendono due maglie, coi primi in vantaggio e il francese che rischia la panchina inizialmente. Koop è infatti recuperato ed è stato provato in mediana accanto a Locatelli. Oltre all'ex Atalanta, sono tornati a disposizione anche Danilo e Douglas Luiz. Difesa a quattro composta da Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso.