Ultimo impegno prima di Natale per l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri scenderanno in campo domani sera in casa contro il Como, per consolidare ulteriormente la classifica e allungare la striscia più che positiva che va avanti dal derby col Milan. Il mister potrebbe proporre qualche novità di formazione, costretto anche a fare i conti con qualche acciacco all'interno dello spogliatoio.

Per questo motivo, in difesa potrebbe esserci Alessandro Bastoni in mezzo, con Bisseck e Carlos Augusto ai suoi lati. Da monitorare le condizioni, infatti, sia di Darmian che di Stefan De Vrij, che stamattina non si sono allenati con i compagni. La buona notizia, invece, riguarda Nicolò Barella: il centrocampista nerazzurro si è allenato in gruppo, a sorpresa corre per una maglia da titolare. Se Inzaghi decidesse di non forzare, però, al suo posto ci sarebbe Frattesi. Il dubbio sarà sciolto soltanto domani.