Inzaghi dovrà capire anche quali giocatori schierare per il match di Verona. Non è escluso che Lautaro Martinez non venga utilizzato, almeno inizialmente, per evitargli ulteriori stanchezze dopo le lunghe trasferte tra Perù e Argentina. Gli impegni con le Nazionali non hanno condizionato le scelte di Inzaghi sul capitano nerazzurro in precedenza, ma visto che martedì ci sarà la Champions col Lipsia a San Siro, alcuni calcoli saranno possibili. Nel caso si dovesse concedere un po' di riposo a Lautaro, ci sarà spazio per Taremi. Mentre in caso di forfait di Calhanoglu la scelta potrebbe ricadere su Asllani.L'infermeria intanto si svuota, visto che è stato recuperato anche Carlos Augusto.