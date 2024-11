"La caccia al Napoli riprende domani sera contro il Venezia e l’Inter che scenderà in campo a San Siro sarà diversa da quella che si è imposta a Empoli mercoledì. Inzaghi non cambia strada: ancora turnover, anche perché dietro l’angolo ci sono l’Arsenal e poi proprio il Napoli capolista. Come sempre, il tecnico nerazzurro non farà rivoluzioni ma alcune rotazioni sono da mettere in conto. Non in porta, dove Josep Martinez dovrà molto probabilmente rimandare l’appuntamento con il debutto da interista. In attacco invece qualcosa potrebbe cambiare: Taremi, titolare solo contro il Lecce ad agosto (in Champions ne ha giocate 3 su 3 dal 1’), si candida a un posto se Inzaghi deciderà di far riposare uno tra Thuram e Lautaro. Possibili cambi anche in difesa, dove Acerbi ha recuperato e tornerà tra i convocati: con il Venezia dovrebbe iniziare in panchina, mentre c’è aria di una maglia da titolare per Pavard", si legge su La Gazzetta dello Sport.