"Conte, nel recente passato, un tentativo per tornare lo ha fatto. In un passato neanche troppo remoto. Non ieri ma neanche tanto tempo fa. Dopo il Tottenham? No. Dopo lo scudetto perso col Milan? No. Quando Inzaghi rischiava, nell'anno delle tante sconfitte in campionato. Lì Inzaghi rischiava grosso. Un tentativo per tornare, lì, secondo me c'è stato", ha svelato Biasin.