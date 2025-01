Si gioca stasera la finale di Supercoppa tra Inter e Milan. Inzaghi ha scelto la formazione: il francese non sarà in campo dal 1'

Nessuna sorpresa in casa Inter per il derby di stasera che vale la Supercoppa. Inzaghi dovrà fare a meno di Thuram, non verranno presi rischi sul francese che si proverà a recuperare in vista della prossima gara col Venezia. Formazione quasi del tutto confermata, eccetto proprio Thuram, Inzaghi ha scelto gli stessi uomini che hanno battuto l'Atalanta pochi giorni fa.

NIENTE THURAM

Nessun rischio per Thuram, il francese non scenderà in campo questa sera. Al suo posto Taremi che si è aggiudicato il posto al fianco di Lautaro Martinez. In panchina Correa, non al meglio, e Arnautovic pronto a dare un contributo a gara in corso.