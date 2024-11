Inzaghi pensa anche alle due supersfide contro Arsenal e Napoli. Calhanogu e Acerbi ritornano, ma partono in panchina

Dopo la vittoria con l'Empoli, l'Inter sarà di nuovo in campo domani sera contro il Venezia. Inzaghi, però, deve pensare anche alle sfide di Champions contro l'Arsenal e al big match col Napoli.

Secondo Sportmediaset "Calhanoglu e Acerbi tornano a disposizione per il Venezia, ma entrambi partiranno dalla panchina. In attacco dovrebbe rifiatare Lautaro: Taremi in coppia con Thuram".