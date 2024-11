"Domenica, con fischio d'inizio previsto per le 20.45, l'Inter ospita a San Siro il Venezia. La squadra di Eusebio Di Francesco si è rilanciata in classifica prima con il pari di Monza e ieri con il ribaltone sull'Udinese al Penzo. Resta da capire poi quanto Simone Inzaghi vorrà ricorrere al turnover, considerando che mercoledì - sempre a San Siro - arriva l'Arsenal in Champions. Ma per Lautaro il Venezia rappresenta in qualche modo un'occasione. Per allontanare le polemiche (lui stesso ha detto "il Pallone d'oro spesso non viene deciso nel modo giusto") e rompere un digiuno casalingo che ormai dura da troppo tempo. Ma non più tardi di ventiquattr'ore fa ad Empoli il Toro lo ha ribadito ancora una volta, se ce ne fosse bisogno: sa come si fa", aggiunge il quotidiano.