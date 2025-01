Simone Inzaghi ha scelto l’undici con cui affrontare lo Sparta Praga. L’Inter di stasera, rispetto alla gara con l’Empoli, ritrova dal primo minuto Bastoni in difesa, Mkhitaryan a centrocampo e Marcus Thuram in attacco.

Risolto anche il dubbio che l’allenatore nerazzurro aveva palesato in conferenza stampa ieri: nel ruolo di interno destro, secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, ci sarà Nicolò Barella. Ancora in panchina Frattesi, nonostante le belle parole spese da Inzaghi. Sarà a questo punto pronto a entrare a gara in corso, così come Zielinski.