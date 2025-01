Questa nuova Champions sembra aver cambiato faccia apposta, per complicare le cose e aggiungere un filo di suspence al finale della storia – e il Monaco, ieri vittorioso sull’Aston Villa e ora appaiato ai nerazzurri a quota 13 in classifica, ci metterà del suo nel faccia a faccia del 29 a San Siro – e allora Inzaghi, per guadagnarsi gli ottavi senza passare dai playoff, stavolta dovrà spingersi oltre e guardare ancora più in alto: Praga, la città delle cento torri che tiene con il viso all’insù chi la visita, è il posto ideale per alzare l’asticella. Perché battere lo Sparta non sarà decisivo ma cruciale sì, questo sì: se non è un match ball, ci somiglia parecchio”, si legge.