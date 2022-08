No al West Ham, Acerbi aspetta l’Inter. Prestito? Lotito chiede 5 mln anche a rate

Non solo Akanji nel mirino dell'Inter. Il centrale del Dortmund è la prima opzione per Inzaghi, ma c'è anche Acerbi della Lazio come alternativa low cost.

"Non fa più parte del progetto biancoceleste dal ritiro di Auronzo: dopo il ritorno dalla fase di preparazione in Veneto, è sparito dai radar in attesa di fare le valigie e partire. Lotito per il cartellino di Acerbi chiede 5 milioni e accetterebbe anche un pagamento a rate. L’Inter non vorrebbe spendere così tanto per un difensore di 34 anni. C’è anche l’ipotesi prestito. Al momento i nerazzurri hanno in cima alla lista Akanji del Borussia Dortmund che però costa 20 milioni. Acerbi è solo un’alternativa concreta, l’usato sicuro che Simone Inzaghi conosce bene. Lui vorrebbe l'Inter, ha rifiutato il West Ham e aspetta solo di partire direzione Milano", rivela il Corriere dello Sport.