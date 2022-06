Pedullà – Acerbi-Inter? Ecco la posizione del club sull’ipotesi per la difesa

Nelle scorse settimane, è stato accostato anche il nome di Francesco Acerbi all’Inter per la difesa. Ecco le novità secondo Pedullà

Nelle scorse settimane, è stato accostato anche il nome di Francesco Acerbi all’Inter per la difesa. Il giornalista Alfredo Pedullà , esperto di mercato di Sportitalia e della Gazzetta dello Sport, si è soffermato così sul futuro del difensore, in uscita dalla Lazio.

“Francesco Acerbi è un separato in casa Lazio: chi sostiene il contrario nega l’evidenza dei fatti. E proprio per questo motivo si cercherà una soluzione già nei prossimi giorni, partendo dal presupposto che ha un contratto importante fino al 2025. La scorsa settimana, dopo le voci legate alla Juve e senza profondità, avevamo aggiunto che l’Inter sull’argomento è molto fredda (ha altre idee per la difesa, ha bloccato Bremer da una vita),mentre sul Milan ci possono essere margini di manovra”, si legge.