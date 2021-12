Brozovic, l’Inter vede il traguardo. L’agente chiama il club: “Segnali distensivi”

Il padre e agente del centrocampista ha fissato un nuovo appuntamento con l'Inter, firma vicina con l'arrivo di Zhang

La priorità dell'Inter in questo momento è il rinnovo di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è stato un perno della formazione di Conte che ha vinto lo scudetto e si sta confermando tale anche con Inzaghi. Per questo il club nerazzurro sta facendo di tutto per trattenere il regista a Milano.