Akanji rifiuta ogni poposta, Dortmund costretto a calare le pretese? Inter in attesa

"Akanji ha un contratto in scadenza nel 2023, proprio come Skriniar, ed è ormai definitivamente fuori rosa: è una spina che il Borussia deve staccarsi prima possibile dalla carne. Esclusa la possibilità di un prestito dopo rinnovo (tattico), i nerazzurri potrebbero strapparlo solo a titolo definitivo. I 15 milioni richiesti dal Dortmund al momento sono impossibili da raggiungere, anche perché non bastano le sole cessioni di Pinamonti e Casadei per avere cash sufficiente da spendere, ma la situazione è in evoluzione. Un po’ perché i tedeschi non possono convivere troppo in questa situazione e un po’ perché il principale alleato dei nerazzurri è propio Manuel: Akanji è intenzionato per il momento a dire di no ad altre proposte proprio perché la sua priorità è l’Inter. Questo avrà un peso da qui a fine agosto", spiega La Gazzetta dello Sport.