Repubblica – Alonso, tavolo aperto col Chelsea. Politano? Llorente e robusto conguaglio all’Inter

Se Vidal è l’obiettivo numero uno per il centrocampo dell’Inter, il club nerazzurro è alla ricerca anche di un esterno per la corsia mancina e di un attaccante. E i due rinforzi potrebbero arrivare dal Chelsea. Questo il punto sul mercato secondo Repubblica:

“Antonio Conte vede l’assalto alla Juventus più che fattibile e chiede alla sua società uno sforzo in più sul mercato. L’Inter ha chiesto al Chelsea Marcos Alonso, che con il tecnico italiano ha disputato forse la sua migliore stagione in carriera: il tavolo della trattativa con il club londinese è apertissimo, visto che Conte accoglierebbe positivamente anche Olivier Giroud, ritenuto il rincalzo ideale per l’attacco. Un reparto che potrebbe perdere Politano: l’ex Sassuolo piace alla Fiorentina ma può anche essere inserito in un affare con il Napoli, che darebbe Llorente e robusto conguaglio ai nerazzurri”.