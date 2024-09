L’Altarese-FcInter1908 vince il memorial Pollero, domenica l’esordio in Coppa Liguria

Una indecisione difensiva, ed un normale calo fisico di inizio stagione, ha consentito alla Rocchettese di sperare in una rimonta, ma il secondo gol personale di Brahi ha chiuso definitivamente la partita. Più combattuta la sfida con la Letimbro, anche a causa della fatica e dei tanti cambi operati dai mister Sportielli e Pellegrino. Sotto di 1-0 ad una decina di minuti dal via, i nostri ragazzi hanno alzato la pressione e dopo alcune occasioni sventate dal portiere avversario, l'Altarese ha trovato il pareggio grazie ad un autogol su cross di Ndiaye, fra i migliori del torneo. Da sottolineare anche le prove di Franceri e del bomber di serata Brahi. L’appuntamento è per domenica 8 per l’esordio in coppa che sarà possibile seguire sui social dell’Altarese, https://www.instagram.com/asdaltarese1929/ e Facebook , e su FcInter1908.