Sky – Mercato, l’Inter non ha mollato Amrabat: contatti in corso. Oggi il Napoli…

L’Inter non ha ancora mollato la presa su Sofyan Amrabat. Lo riferisce Sky Sport, che riferisce come il club nerazzurro abbia continuato, in questi giorni, a mantenere contatti con l’agente del giovane centrocampista dell’Hellas Verona, sempre nel mirino del Napoli. Nella giornata di oggi, a questo proposito, ci sarà un incontro tra l’entourage del giocatore e il club azzurro, con cui manca ancora l’accordo. Il faccia a faccia di oggi potrebbe anche essere decisivo per indirizzare definitivamente il futuro di Amrabat verso Napoli, ma l’Inter c’è ancora. E continua a corteggiare l’ex Bruges.

(Fonte: Sky Sport)