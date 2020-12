ANSA – Vertice Inter, Conte ha apprezzato molto un gesto di Zhang: il presidente ha voluto…

Nessuna Villa Bellini 2.0, ma una riunione di aggiornamento dopo la prima metà della stagione per fare il punto della situazione in casa Inter, con un occhio soprattutto al mercato per provare a mantenere vivo il sogno scudetto, senza però follie economiche.

E’ andato in scena oggi ad Appiano Gentile il tanto atteso summit tra Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra, con il presidente Steven Zhang collegato da Nanchino.

Un vertice, commenta l’agenzia di stampa ANSA, da cui è emersa totale unità d’intenti, mettendo chiaramente sul tavolo quali sono le prospettive per il club, soprattutto sul mercato. A gennaio infatti non è previsto nessun investimento economico, dando la priorità alla riduzione dei costi operativi per garantire la sostenibilità e stabilità aziendali. Dopo le cessioni, si proverà a completare la rosa.

Linee guida comunque condivise da tutti durante il summit, a cui erano presenti oltre a Conte e Zhang anche i due ad Marotta e Antonello, il ds Piero Ausilio e il club manager Lele Oriali. Il tecnico in particolare, scrive ancora l’ANSA, “ha apprezzato molto la conversazione diretta da parte del presidente, che ha voluto chiarire in prima persona la strategia. Una totale unità d’intenti per proseguire la stagione, tenendo nel mirino sempre il sogno scudetto che è distante solo un punto, quello che separa i nerazzurri dal Milan”