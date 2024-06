Le parole di Nereo Bonato in conferenza: "Non abbiamo esercitato il diritto di riscatto su Petagna, Shomurodov e Oristanio"

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo del Cagliari Nereo Bonato ha parlato così di alcune trattative di mercato: "Non abbiamo esercitato il diritto di riscatto su Petagna, Shomurodov e Oristanio. Con l'Inter abbiamo parlato della possibilità di riaverlo, ci rivedremo con loro per trovare una formula giusta".