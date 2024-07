"Stavolta in Coppa America è stato davvero un Lautaro formato Inter". Apre così il suo focus Tuttosport su Lautaro Martinez, eroe dell'Argentina nella finale di Copa América con il suo gol che ha regalato la coppa all'Albiceleste. Si legge: "Spietato, totale, quasi da Pallone d'Oro. Soprattutto decisivo. Tanto da far quesi resuscitare un Messi che infortunato in panchina soffriva più per il fatto di non essere in campo a segnare che per la caviglia distrutta. Ma con un Lautaro così, non c’è Colombia che tenga: infatti ai supplementari il Toro trova la rete che manda in estasi la nazione e fa zompare Leo dalla contentezza".