Il suo ritorno potrebbe rimescolare le carte in attacco: durante gli Europei, Arnautovic ha categoricamente escluso la possibilità di lasciare l'Inter, nel frattempo però molto è cambiato alla Pinetina. Le porte girevoli del mercato hanno fatto uscire Alexis Sanchez e il suo posto è stato preso da Mehdi Taremi, attaccante che per caratteristiche è molto simile a lui. Il che, oltre a relegarlo in coda alle gerarchie, rende ancor più basse le possibilità di un suo utilizzo dato che l'iraniano - al momento - può addirittura aspirare a prendere il posto di Marcus Thuram come spalla di Lautaro Martinez.

Problema è che l'austriaco è un diesel, dunque per rendere al meglio ha bisogno di giocare e Simone Inzaghi non può certo garantirgli la presenza in campo. Facile pensare che l’argomento sarà trattato direttamente dai dirigenti con l'interessato per capire se le certezze incrollabili del giocatore, messe di fronte alla nuova realtà, possano venire meno.

Inzaghi - che un'estate fa voleva un centravanti di movimento simile a Dzeko e quindi ha sposato di buon grado la scelta di andare sull'austriaco - ora ha necessità di completare l'attacco con una punta in grado di saltare l'uomo e che possa essere funzionale al 3-4-1-2, la grande novità tattica della stagione. Però, per rendere possibile l'operazione, serve che esca Arnautovic. Difficile, non impossibile".