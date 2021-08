Arsenal ha accettato i paletti dell’Inter per Bellerin. Ecco perché non è nerazzurro

Il laterale spagnolo è stato trattato in queste settimane dall'Inter, che ha sempre fissato un paletto imprescindibile

Hector Bellerin poteva essere già dell'Inter la scorsa settimana. Il laterale spagnolo è stato trattato in queste settimane dall'Inter, che ha sempre fissato un paletto imprescindibile. Per i nerazzurri, l'arrivo di Bellerin è possibile solo in prestito con diritto di riscatto.

Dopo un primo periodo di riluttanza, l'Arsenal ha accettato questa soluzione. E allora perché Bellerin non è nerazzurro? Semplicemente perché non è la prima scelta. In questo momento, Bellerin è il piano B rispetto a Nandez ma soprattutto rispetto a Dumfries, vera prima scelta della società nerazzurra.

Quindi Bellerin in stand by, in attesa di capire se potranno andare in porto trattative più allettanti.