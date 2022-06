Asllani-Inter, trovata ieri la chiave: “Corsi vuole questo nome in prestito”

"È Martin Satriano la chiave per arrivare a Kristjan Asllani, il regista classe 2002 dell'Empoli che l'Inter vede come vice Brozovic". Apre così, senza giri di parole, il focus del Corriere dello Sport nella sua edizione odierna sul futuro del centrocampista dell'Empoli, designato dall'Inter come vice ideale del croato. Spiega il quotidiano: "I dirigenti nerazzurri ieri hanno avuto un contatto telefonico con i colleghi toscani e hanno capito che il presidente Corsi vuole il prestito dell'attaccante uruguaiano a gennaio andato per sei mesi al Brest (4 reti in 15 presenze in Ligue 1).